Artista disegna tatuaggi per 36 ore

Ha disegnato tatuaggi ininterrottamente per 63 ore e 56 minuti, cioè per due giorni e mezzo. Se confermato, sarebbe il nuovo record mondiale. A scrivere una nuova pagina del Guinness World Records è stata la lecchese Cinzia Farumi, tatoo artist che svolge la sua professione in piazza V Alpini a Germanedo, rione della città dei Promessi sposi.

Il record precedente è di 61 ore e 37 minuti. La tatuatrice ha seguito il regolamento alla lettera e ora aspetta solo il responso ufficiale che sancirebbe la tatuata più lunga, cominciata la mattina del 18 dicembre e terminata nel pomeriggio del 21 dicembre, appunto 63 ore e 56 minuti più tardi, con 5 minuti di pausa appena ogni ora eventualmente cumulabili.

La “tela naturale“ su cui ha espresso la propria arte, oltre che la propria resistenza fisica e mentale, è stata la pelle di dieci persone, perché una sola non avrebbe mai retto e sarebbe stato inoltre potenzialmente pericoloso per chi si è sottoposto alla seduta.

D.D.S.