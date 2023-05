Arriva il Daspo urbano contro il degrado nei quartieri della città

Un daspo urbano per tenere lontano dalle aree più critiche tipi pericolosi e soggetti poco raccomandabili, oppure per vietare il consumo di alcol in strade. Lo prevede il nuovo regolamento di Polizia urbana di Lecco in fase di approvazione. Il nuovo regolarmente sostituisce il precedente, che risale al 1925. Le "zone rosse" sono parchi pubblici, scuole, musei, monumenti, ospedale e limitrofi, le ztl, il lungolago, la stazione, i centri commerciali e gli altri posti dove si verificano scazzottate e aggressioni. Da lì gli agenti della Polizia locale possono allontanare le persone che creano problemi per 72 ore, multarle e segnalarle al questore per un daspo vero e proprio.

D.D.S.