Aprica e Bormio al via l’1 dicembre

Sulle piste del Mottolino e della Sitas, a Livigno, si scierà dal 2 dicembre, anche se nei prossimi giorni, in base al meteo, i gestori potrebbero anticipare l’apertura di una settimana. Confermata invece l’apertura nel weekend del 1 dicembre per le altre località in provincia di Sondrio: Aprica, Bormio, Santa Caterina Valfurva, Valmalenco, Madesimo Valchiavenna e Valgerola.