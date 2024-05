Sulle tracce di Antonio Stoppani, Lecco celebra il padre della geologia

Leccp – Sulle tracce di Antonio Stoppani in compagnia degli esperti attraverso i luoghi dove praticò i suoi studi di geologia. Non tutti sanno che il noto geologo e scienziato lecchese Antonio Stoppani fu anche un infaticabile camminatore ed esploratore e il territorio di Lecco con le montagne che la circondano fu il suo luogo di crescita formativa. Nel 1874 svolse un ruolo attivo nella fondazione del Cai Lecco, di cui fu eletto primo presidente, carica che non accettò perché già presidente del Cai Milano. A duecento anni dalla sua nascita, il Cai Lecco lo ricorda con un evento di due giorni dedicato alla geologia.

L’evento è composto da un congresso scientifico nazionale di geologia all’Eremo del Monte Barro in programma per l’intera giornata di venerdì 10 maggio e un’escursione guidata a San Tomaso dedicata ai geologi per la mattinata di sabato 11 maggio.

Il convegno del 10 maggio si rivolge a ricercatori nel campo della geologia ma anche a cultori della materia, insegnanti, studenti degli istituti superiori e dell’università. Si parlerà di fossili del Triassico, carsismo superficiale, ghiacciai “antichi”, geodiversità, evoluzione del paesaggio, cambiamenti climatici, divulgazione delle geoscienze. L’escursione per geologi, guidata dal professore Andrea Tintori, già professore ordinario di paleontologia, sarà condotta sul tema “Dal reef del Trassico superiore alle glaciazioni“ nella zona di San Tomaso per osservare rocce sedimentarie ricche di fossili della zona.

L’iniziativa , organizzata da Associazione Geologia e Turismo e Parco del Monte Barro, fa parte del progetto “Antonio Stoppani pioniere della divulgazione scientifica”, dedicato al grande geologo e paleontologo a 200 anni dalla nascita. È stato promosso da Cooperativa Eliante e Cai Lecco, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese, il sostegno finanziario del Comune di Lecco, del Parco Monte Barro, di Silea e il patrocinio della Provincia di Lecco.