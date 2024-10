Annone come l’Islanda: un geyser in Brianza. Ecco cosa è successo

Annone Brianza (Lecco), 9 ottobre 2024 – Un geyser nel cuore della Brianza, come in Islanda. In un campo di Annone Brianza nei giorni scorsi si è levata una sorta di eruzione d'acqua, con uno spruzzo alto una decina di metri. L’enorme colonna d’acqua in realtà non era un geyser, ma una perdita idrica, a causa del cedimento di una tubatura.

La colonna d'acqua ad Annone Brianza

La conduttura che si è spaccata è un tubo all’acquedotto Brianteo, che si dirama dal potabilizzatore di Valmadrera e permette di rifornire acqua potabile a 64 paesi e oltre 365mila cittadini, anche nelle province di Como e Monza e Brianza. “Come potrete immaginare, l’acqua che scorre all'interno di questi tubi, per riuscire a raggiungere tutti i comuni, viaggia a una pressione estremamente elevata, mettendo a dura prova la struttura stessa – spiegano da Lario Reti Holding, la Spa pubblica per la gestione del servizio idrico integrato nel Lecchese e in altre zone limitrofe -.. Come accade per ogni opera ingegneristica, l'usura è piuttosto comune e, in caso di rottura, si verificano perdite a effetto fontana.

Sebbene visivamente possano sembrare spettacolari, purtroppo causano un notevole spreco d'acqua. In questi casi interveniamo prontamente con i nostri tecnici per riparare la perdita e ridurre al minimo lo spreco, informando tempestivamente su eventuali interruzioni temporanee del servizio idrico”. Per evitare simili situazioni sono comunque notevoli gli investimenti per la sostituzione delle tubature ammalorate e usurate: nonostante ciò i guasti possono capitare.