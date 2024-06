Angeli in divisa. Un premio al coraggio

Una mamma, la figlia e un’amica di quest’ultima stavano annegando tutte e tre, trascinate al largo e sott’acqua dalla risacca. Nonostante il mare grosso e la corrente, il finanziere, che era fuori servizio, si è tuffato e le ha salvate una dopo l’altra, prima la mamma, poi le altre due, trascinandole a riva con un materassino. A salvare le tre donne, l’8 agosto 2021, è stato Angelo Lombardi, ispettore di 51 anni in servizio al Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Lecco. Il finanziere era in vacanza sulla spiaggia di casa a Mondragone, provincia di Caserta. Per il suo gesto ha ricevuto lo Scudo d’argento di San Marino della Città di Firenze, riservato a chi ha si è distinto in particolari attività di salvataggio e altruismo. Con lui sono stati premiati con encomi e una menzione altri sei colleghi di Lecco, che hanno partecipato a "brillanti operazioni di servizio". I riconoscimenti sono stati assegnati l’altro giorno, durante le celebrazioni per il 250esimo anniversario di fondazione della Finanza. Il comandante provinciale, il colonnello Emilio Fiora, durante la cerimonia ha tracciato anche un bilancio dell’attività svolta dai suoi finanzieri. Nell’ultimo anno e mezzo hanno scoperto 39 evasori totali, imprenditori e autonomi, che non avevano mai versato un centesimo di tasse e hanno denunciato 40 persone per vari reati fiscali. Hanno sequestrato beni per decine di milioni di euro. E poi c’è stata la lotta ai narcotrafficanti e agli spacciatori: hanno intercettato 5 chili e mezzo di sostanze stupefacenti, arrestato un grossista della droga e ne hanno denunciati altri.