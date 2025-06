Il Parini sbanca alle gare. Un altro studente in vetta

Non c’è due senza tre. Dopo Giada Livi e Chiara Valsecchi che si sono laureate campionesse italiane rispettivamente di Ragioneria e di Relazioni internazionali e marketing, è arrivato il titolo tricolore anche per Samuele Munafò, studente sempre dell’istituto Giuseppe Parimi di Lecco, che ha vinto la gara nazionale di Sistemi informativi aziendali e ha regalato ai compagni, ai professori e alla preside Raffaella Maria Crimella il terzo primato annuale. Samuele, 17 anni di Brivio, che ha appena terminato la quarta superiore, si è confrontato con coetanei di tutta Italia su prove di economia aziendale, matematica e informatica. "Sapevo di non essere preparato su tutti gli argomenti richiesti - ammette -. I miei prof mi hanno però aiutato ad approcciarmi alle prove con fiducia. Alla luce dell’esito, devo dire che non avrei potuto sperare in un risultato così gratificante". Intelligenza spiccata, intuito, capacità di affrontare l’imprevisto sono del resto le qualità di Samuele, che, oltre allo studio, non rinuncia mai alla palestra e all’impegno come educatore all’oratorio. Per il futuro? "Vorrei frequentare una facoltà universitaria di area tecnico-economica, come Ingegneria gestionale o Economia e amministrazione d’impresa", risponde. Prima però ci sono l’ultimo anno di superiori e la maturità. D.D.S.