Ancora pericolo valanghe. Chiuso il rifugio in Grignone

Niente Pasqua al rifugio in cima al Grignone. Per il pericolo di valanghe, quest’oggi rimane chiuso il rifugio Luigi Brioschi, che si trova appena sotto la cima dei 2.410 metri di altezza della Grigna Settentrionale, montagna simbolo del lago di Como e di tutte le prealpi lombarde. Lo ha deciso il gestore Alex Torricini, nella speranza di sconsigliare agli escursionisti, specie ai più inesperti, di arrivare fin lì e di esporsi a condizioni climatiche potenzialmente pericolose. "Sulla base di esperienze già vissute in passato di condizioni simili, abbiamo deciso per un atteggiamento conservativo e di lasciare chiuso il rifugio per le festività di Pasqua", spiega. Il rischio di valanghe è infatti marcato. Sopra i 1.800 metri si è creato uno strato di rigelo considerevole, inoltre in quota ha nevicato di nuovo con accumuli superiori al mezzo metro su tutti i versanti: si sono così formati lastroni di grandi dimensioni in avvallamenti, conche, canaloni e sulle creste sottovento, che si poggiano, con scarso legame, su uno strato gelato. Anche al passaggio si una sola persona potrebbero innescarsi distacchi di grandi dimensioni. Tra i punti più critici c’è la cresta Est. Meglio insomma evitare, specialmente se non si è esperti. D.D.S.