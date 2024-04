All’Istituto Bassi col bus. Un collegamento in più

L’Agenzia per il Trasporto pubblico locale Como-Lecco-Varese, su richiesta dell’amministrazione comunale di Mariano Comense e tramite Asf Autolinee, istituisce un collegamento, in orario scolastico, di corse extraurbane sulla linea C81, dalla frazione di Perticato di Mariano, fino all’Istituto Bassi di Seregno. "Si tratta – spiegano - di un incremento, in via sperimentale, che prevede corse aggiuntive, a potenziamento della linea, con una conseguente rimodulazione degli orari attuali per rispondere a una precisa sollecitazione del territorio". La tariffa applicata sarà quella in vigore per la rete extraurbana, 1.60 euro per l’acquisto a terra e 3 euro per l’acquisto a bordo. I nuovi orari e le modifiche sono sul sito di Asf Autolinee www.asfautolinee.it. Gli orari sono: partenza alle 7.28 da Mariano – Via S.ta Caterina tutti i giorni, da lunedì a sabato, e ritorno negli stessi giorni alle 13.25 e alle 14.36. Inoltre sabato, anche una corsa alle 12.25 verso Mariano. Il servizio nasce come collegamento tra Perticato e l’istituto Bassi di Seregno, ma sarà fruibile anche dagli utenti del centro.