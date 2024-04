All’esame con l’auricolare. Ennesimo caso, denuncia

L’ennesimo denunciato dalla polizia per truffa durante l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida, è un egiziano di 49 anni residente in provincia di Milano. È stato scoperto mentre utilizzava un’apparecchiatura elettronica, composta da un auricolare bluetooth, probabilmente collegato con un dispositivo gemello in uso a un suggeritore che si trovava all’esterno della Motorizzazione Civile. L’esaminatore durante la prova scritta ha notato l’uomo in atteggiamenti sospetti e ha chiamato il 112, che ha inviato una Volante della Polizia di Stato. Al termine dell’esame, i poliziotti lo hanno avvicinato e perquisito trovando l’impianto sotto gli abiti. Portato in Questura, è stato identificato e denunciato a piede libero per la violazione dell’articolo specifico, che sanziona chiunque in sede di esami, concorsi o altre prove, “utilizzi le capacità altrui per ottenere risultati propri”.