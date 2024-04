Albosaggia, Sondrio e Valmalenco capitali europee dello sport

Il 2024 per i Comuni di Sondrio e di Albosaggia e per l’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco è sotto la bandiera dello sport grazie al riconoscimento di Comunità Europea dello Sport da parte di Aces Europe, la federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. A Chiesa in Valmalenco, l’assessore al Turismo, Olimpiadi 2026 e Sport del comune di Sondrio, Michele Diasio, il sindaco di Albosaggia, Graziano Murada, con il vicesindaco Doriana Paganoni, e il presidente dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, Renata Petrella, con l’assessore del Comune di Chiesa, Emanuele De Luca e il presidente del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, Dario Ruttico, hanno presentato le manifestazioni che caratterizzeranno l’anno da Comunità Europea dello Sport, tra conferme e appuntamenti speciali. Dopo il Valtellina Orobie, nel 2024 si terrà la Valmalenco Ultra Trail a luglio e la Valtellina Wine Trail a novembre, oltre ad altre kermesse appositamente organizzate dai Comuni. Il 1° giugno il Parco Bartesaghi, a Sondrio, ospiterà la festa dello sport per far conoscere le discipline. A ottobre con “Percorri la European Community of Sport“ l’invito sarà per una passeggiata in bicicletta, fino al rifugio “Taragna e Champagne“, a San Giuseppe, in Valmalenco, con festa finale a Vassalini. F.D’E.