Al centralino del Comune: "Pronto, risponde Renzo"

Non poteva che chiamarsi Renzo, in omaggio a “I promessi sposi“, il nuovo assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale del Comune di Lecco. Renzo, senza i colpi di scena e le disavventure del suo alter ego letterario, guiderà gli utenti alla scoperta dei servizi a disposizione e fornirà informazioni dettagliate sugli orari degli uffici. "Con questo progetto facciamo un ulteriore passo importante verso un Comune sempre più accessibile, inclusivo, connesso e vicino alle esigenze concrete dei cittadini – spiega Alessandra Durante, con delega alla Famiglia, Giovani e Comunicazione – L’assistente virtuale non sostituisce il rapporto umano, ma lo integra e lo facilita, aiutando chi ha meno familiarità con la lingua e con le procedure a orientarsi con più semplicità tra i servizi. È un’innovazione che sperimentiamo a Lecco grazie alla collaborazione con Fabbricadigitale e che potrà diventare in tempi brevissimi un modello utile anche per altri enti locali in Italia".

Renzo è in grado di comprendere e rispondere nelle principali lingue europee e non europee. I documenti e i contenuti ufficiali resteranno in italiano ma l’assistente aiuterà a comprendere passaggi, requisiti e procedure rispondendo nella stessa lingua con cui è stata posta la domanda. Inoltre può essere interrogato sia in forma scritta sia orale, e le sue risposte possono essere sia lette sia ascoltate. Qualora non sia in grado di rispondere, Renzo inviterà il cittadino a contattare gli uffici competenti o a cercare l’informazione altrove.

"Quello sviluppato con il Comune di Lecco è un progetto che rappresenta bene la nostra visione di tecnologia al servizio delle persone – sottolinea Laura Vitali, marketing manager di Fabbricadigitale – Abbiamo progettato una soluzione capace di semplificare l’accesso alle informazioni, ridurre le barriere linguistiche e rendere più immediata l’interazione tra cittadini e pubblica amministrazione. Siamo orgogliosi che Lecco sia tra i primi Comuni a sperimentare un assistente virtuale basato sull’ AI: un sistema che nasce per adattarsi, evolvere e rispondere ai bisogni reali delle persone, senza sostituire il contatto umano bensì valorizzandolo".

Roberto Canali