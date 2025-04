Aiuti pubblici più veloci. Firmato patto con l’Inps

Aiuti pubblici più facili e veloci per i lecchesi più vulnerabili. Il direttore provinciale dell’Inps Alessandro Simonetta ha sottoscritto un accordo con il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni (a destra in foto) e l’assessore al Welfare Manuele Manzoni e Luciano Gualzetti, direttore Caritas ambrosiana, per rendere più agevole l’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali a chi vive in condizioni di grave disagio sociale, economico, lavorativo e abitativo.

"L’obiettivo è di favorire l’integrazione sociale, rimuovere gli ostacoli che impediscono l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali, tutelare i bisogni sociali ed economici del singolo e delle famiglie e creare isole di accoglienza e comunicazione, anche grazie alla collaborazione con gli operatori degli enti territoriali, gli assistenti sociali, i volontari di organizzazioni e associazioni caritatevoli", spiega il direttore provinciale dell’Inps lecchese.

"Con questo documento costruiamo concrete condizioni per il contrasto alla povertà – aggiungono il sindaco e l’assessore - Creiamo un luogo protetto dove potersi recare ed essere accompagnati, eliminare gli ostacoli per l’accesso a pratiche fondamentali".

"Contiamo di rafforzare e rendere più fluidi ed efficaci i rapporti di collaborazione" così il direttore dell’organismo pastorale diocesano.

D.D.S.