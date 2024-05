Airbag pericolosi sulle auto nuove. Disagi per una ventina di lecchesi

Oltre al danno, la beffa per una ventina di automobilisti lecchesi. Gli airbag installati su alcuni modelli di Citroen e Ds Automobiles che hanno comperato sono troppo pericolosi. I dispositivi, prodotti da società fornitrice Takata, potrebbero esplodere con troppa violenza, uccidendo sia i guidatori, sia i passeggeri in caso di incidenti. Per questo i vertici delle case automobilistiche francesi, che fanno parte dello gruppo Stellantis, hanno contattato i proprietari delle macchine a rischio per chiedere loro di non mettersi più al volante delle loro vetture e di portarle subito da meccanici autorizzati. "Gli utenti ci segnalano però che i riparatori riferiscono di non essere in possesso del pezzo di ricambio necessario e pertanto non è possibile effettuare alcun intervento", denunciano tuttavia da Federconsumatori Lecco. La richiesta è quella di mettere a disposizione degli automobilisti appiedati un’auto sostituiva gratuitamente. D.D.S.