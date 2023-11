Aggredisce il vicino con un’ascia per difendere il padre nella lite

BRIVIO (Lecco)

Ha aggredito il vicino di casa per difendere il papà. Un ragazzo albanese di 18 anni ha colpito con un’ascia un bosniaco di 32 anni. È successo ieri pomeriggio a Brivio, a Vaccarezza. Il 32enne è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Lecco. La prognosi resta riservata. Tra la famiglia di albanesi e il bosniaco che abitano gli uni di fronte all’altro sembra che non corra buon sangue, sebbene poi purtroppo di sangue ne sia scorso anche troppo: a scatenare i dissapori sembra sia stato soprattutto il secondo, per il suo carattere difficile, forse anche a causa di motivi etnici.

Ieri quando ha incrociato per strada sotto casa gli albanesi, con un banale pretesto, ha di nuovo attaccato briga, li ha insultati e minacciati. Il figlio 18enne che ha assistito all’ennesima sceneggiata è corso in soccorso di mamma e papà brandendo un’ascia: gli animi si sono ulteriormente scaldati, la situazione è degenerata ancora di più e il ragazzo ha colpito il bosniaco, ferendolo con un fendente all’addome all’altezza dello stomaco. Il 32enne si è accasciato a terra, con le mani premute sulla ferita per bloccare l’emorragia. Alla scena hanno assistito diversi residenti che hanno subito allertato i carabinieri e i sanitari di Areu. Il 32enne, dopo le prime cure, è stato trasferito d’urgenza in ambulanza all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Il giovane che lo ha aggredito invece inizialmente avrebbe provato a scappare, disfandosi dell’accetta. È stato comunque identificato e rintracciato nel giro di breve tempo: è stato portato in caserma ed è stato dichiarato in arresto. Per lui l’accusa al momento è quella di tentato omicidio.

Daniele De Salvo