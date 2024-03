Addio a Giovanni Leoni : "Profondo impegno civico"

Addio a Giovanni Leoni, Gianni per tutti. Era il fondatore e presidente dell’associazione La Goccia, i cui volontari, dal 1987, si offrono di organizzare e gestire attività di tempo libero a favore delle persone disabili, affinché con i loro genitori possano sentirsi più a proprio agio. Nel 2018, in occasione della festa patronale di San Nicolò a Lecco, aveva ricevuto il Nicolino d’oro, cioè la benemerenza civica, proprio la sua attività. Oltre a essere promotore della Goccia, a lui si deve la nascita del Coordinamento Handicap, del progetto “Lecco per tutti“ per l’eliminazione delle barriere architettoniche e della rete degli Amministratori di sostegno. "Quella della perdita di Gianni Leoni, storico presidente dell’associazione La Goccia, è una notizia terribile è il ricordo del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e di Emanuele Manzoni, assessore al Welfare -. Gianni ha sempre collaborato con i servizi per la disabilità del Comune di Lecco permettendo a moltissimi ragazzi e a moltissime ragazze di vivere una vita piena e realizzata. Ai suoi familiari e ai membri dell’associazione La Goccia, a tutti i suoi cari vanno le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale. La Città di Lecco ricorda, oggi, con gratitudine il profondo impegno civico e sociale del suo cittadino benemerito".