Accoltellato sul treno da due ragazzi

Nonostante i controlli continuano a essere terra di nessuno i treni della Milano-Lecco la sera. L’ennesima aggressione nella notte tra giovedì e venerdì sull’ultimo convoglio partito dal capoluogo. A bordo 3 ragazzi africani, due del Burkina Faso e uno del Togo che hanno iniziato a discutere e sono venuti alle mani. Per fortuna il loro comportamento non è sfuggito al capotreno che mentre il convoglio era in viaggio ha allertato Polfer e carabinieri. Le forze dell’ordine hanno aspettato il convoglio nella stazione di Olgiate Molgora e sono saliti in tempo per fermare i due del Burkina che avevano dato 2 fendenti al ragazzo del Togo e rubato il cellulare. Tutti fermati e il ferito è stato medicato, per fortuna le coltellate che gli altri gli hanno inferto lo hanno colpito solo di striscio. È stato portato all’ospedale e per i 3 si attendono i provvedimenti giudiziari, in particolare per 2 giovani del Burkina Faso potrebbe scattare una denuncia per rapina e lesioni gravi, o addirittura per tentato omicidio. R.C.