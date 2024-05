Abusi sessuali sul treno. Minorenne riesce a fuggire

Si era seduto sul treno accanto a un ragazzino minorenne, iniziando a molestarlo e commettendo atti sessuali che lo avevano fortemente intimorito, finché non era riuscito a sfuggirgli e allontanarsi. Ma l’aggressore, un italiano di 24 anni, dopo giorni di ricerche è stato rintracciato e arrestato dalla Polfer di Lecco. È accaduto il 22 aprile su un treno partito nel pomeriggio da Milano Porta Garibaldi e diretto a Lecco. Arrivati nella stazione di Calolziocorte il ventiquattrenne, approfittando della discesa dei passeggeri presenti in carrozza, aveva preso posto vicino alla vittima iniziando a chiedergli con insistenza di compiere atti sessuali. Il minorenne, fin da subito molto intimorito, inizialmente aveva assecondato l’aggressore che, abbassati i pantaloni, aveva ulteriormente aggravato le sue condotte sessuali. Ma ad un certo punto il ragazzo era riuscito a ribellarsi alla violenza allontanando il molestatore e correndo verso il capotreno per chiedere aiuto. Arrivato alla stazione di Lecco Maggianico il ventiquattrenne è sceso dal treno, riuscendo a far perdere le sue tracce, ma solo momentaneamente. Gli agenti della Polfer di Lecco, all’arrivo del convoglio, hanno raccolto immediatamente la deposizione del ragazzo e, guardando le immagini di videosorveglianza a bordo del treno, sono arrivati in breve tempo a identificare l’autore del reato, un soggetto già noto in quanto pluripregiudicato di Calolziocorte, già denunciato in passato per violenza sessuale, maltrattamenti e reati contro il patrimonio. Sono così iniziate le sue ricerche, dopo aver accertato che a casa non era rientrato. Le immagini con il suo volto sono state diramate a tutti gli uffici di polizia della Lombardia, fino a lunedì pomeriggio, quando un agente della Polfer fuori servizio, ha riconosciuto l’uomo in metropolitana a Milano. Condotto negli uffici della Polizia Ferroviaria di Milano Centrale, è stato riconosciuto dalla vittima come l’autore della violenza, consentendo agli agenti procedere con il fermo di indiziato di delitto. Ora si trova in carcere a San Vittore, in attesa degli ulteriori sviluppi delle indagini. Pa.Pi.