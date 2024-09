Abbadia, incidente sulla Statale 36: 62enne si ribalta col furgone. Chiusa la superstrada

Abbadia Lariana (Lecco), 5 settembre 2024 – Ha perso il controllo del furgone, che è andato a sbattere prima da una parte della strada, poi dall'altra e infine si è ribaltato. Fortunatamente le barriere in metallo hanno retto all'impatto, altrimenti sarebbe precipitato nel lago. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi sulla Statale 36, nel tratto tra Abbadia Lariana e Lecco, in direzione sud, verso Lecco e Milan. Il guidatore di un cassonato, un autista di 62 anni, ha sbandato e si è ribaltato, dopo aver impattato contro i guard rail laterali, compreso quello verso il lago. E' stato soccorso dai soccorritori volontari del Soccorso bellanese, i primi a arrivare sul posto. In pochi minuti sono intervenuti pure i sanitari di Areu, insieme ai vigili del fuoco. Il 62enne , dopo essere stato estratto dall'abitacolo del camioncino adagiato sul un fianco, è stato trasferito d'urgenza in ospedale a Lecco. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia stradale e i tecnici di Anas hanno dovuto temporaneamente chiudere il tratto di Statale per consentire l'intervento di soccorso in sicurezza, i rilievi, la rimozione del veicolo e poi il ripristino delle transitabilità della strada.