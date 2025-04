Abbadia, 17enne cade in moto in galleria. A Lecco un centauro di 49 anni muore per malore

Abbadia Lariana (Lecco), 22 aprile 2025 – Brutta caduta in moto per un ragazzo di 17 anni. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi ad Abbadia Lariana, nella galleria di ingresso sulla Statale 36. Il 17enne, di Galbiate, ha compiuto tutto da solo.

L'incidente

Ha perso il controllo della sua 125 da enduro: è scivolato ed è andato contro il guard rail che separa la corsia di ingresso in Super dalla carreggiata della Statale. Il primo a soccorrerlo è stato un altro centauro che lo ha subito spostato per evitare che gli automobilisti in transito lo travolgessero. Poi sono arrivati i soccorritori del Soccorso bellanese con i sanitari dell'automedica di Areu. In posto pure i vigili del fuoco. Il 17enne, una volta stabilizzato, è stato trasferito in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Ha riportato diversi traumi e lesioni, tra cui una probabile frattura di una gamba.

Malore fatale in moto a Lecco

A Lecco nel primo pomeriggio un motociclista di 49 anni è invece morto, stroncato da un malore. SI è sentito male ed è caduto a terra mentre percorreva via del Roccolo, zona di Germanedo, vicino all'ospedale. Quando i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu e i volontari della Croce rossa di Ballabio lo hanno raggiunto, era incosciente, già in arresto cardiaco. E' stato trasferito d'urgenza direttamente nel reparto di Rianimazione, ma non si è più ripreso. A ucciderlo appunto un malore, non i traumi riportanti della caduta.