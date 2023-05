A Piazzolo l’elezione più veloce in Lombardia: 30 minuti per l’Arizzi bis

La tornata elettorale nella Bergamasca è stata caratterizzata da due record. Il primo riguarda l’affluenza alle urne: ha votato il 56,16% degli aventi diritto, in lieve calo rispetto al precedente turno, quando aveva superato il 58%, ma superiore alla media lombarda del 53,83%. Il secondo, invece, riguarda Piazzolo, il paese più piccolo della tornata amministrativa con 88 elettori: Laura Arizzi, con 31 voti a favore e 24 contro (56,36%), dopo neanche mezz’ora dalla chiusura dei seggi è stata riconfermata, risultando il primo sindaco eletto in tutta la Lombardia: "Dedico la vittoria al paese di Piazzolo, a chi mi ha spronato a continuare nel lavoro". Arizzi ha battuto la vice Ernestina Molinari.

La seconda conferma, sempre in rosa, arriva da Mapello: il sindaco uscente Alessandra Locatelli, con una lista sostenuta da Lega, Fdi e Forza Italia, ha vinto con l’84,86% delle preferenze davanti a Irene Filippazzo (15,14%). A Villa d’Ogna si è imposto il vicesindaco uscente Luca Pendezza di Persone per Villa d’Ogna (lista civica di centrosinistra) che ha battuto con 265 voti Diego Bergamini di Iniziativa democratica ( 178 voti), lasciando solo 17 schede alla Fiamma Tricolore di Simone Cateni. A Paladina, il sindaco uscente Gianmaria Brignoli (lista civica più Lega-Fdi e FI) ha battuto l’impiegata della sua anagrafe Alessia Facheris (1.009 voti a 922). A Serina si registra il ritorno di Michele Villarboito, due volte primo cittadino del paese e una ad Aviatico: la sua lista ha vinto 540 voti contro i 514 del sindaco uscente Giorgio Cavagna e i 244 di Roberto Belotti. A Foresto ha vinto Carlo Ponti, il vice del sindaco Gennaro Bellini, morto a gennaio. Bis a Pianico con Maurizio Pezzoli, ad Aviatico con Mattia Carrara e a Casnigo con Enzo Poli. A Oltre il Colle vittoria per Ferruccio Ghilardi e a Capriate San Gervasio, il Comune più grosso al voto (6.300 abitanti), conferma per il leghista Cristiano Esposito. Michele Andreucci