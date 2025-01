Zio Paperone il cumenda

Topolino, whisky e sei in pole position. Il 17 gennaio, Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, lo storico giornaletto uscirà in Lombardia con una storia in dialetto milanese, una storia con protagonista Zio Paperone.

E viene subito in mente il Dogui, il celebre personaggio-macchietta di Guido Nicheli, uno dei grandi nomi degli anni d’oro della commedia all’italiana, declinata nei vari regionalismi. Per la verità il Dogui era un ricco spendi e spandi, un bauscia ostentatore, l’esatto contrario dell’avaro Zio Paperone, tuttavia una storia scritta in milanese con protagonista un capitano d’industria non può sfuggire al cliché del cumenda. Non ci resta quindi che correre in edicola, leggerla e vedere l’effetto che fa, per citare un altro grande milanese.