È il metaverso bellezza

La lime? Vecchia. Il pc? Superato. La nuova frontiera della didattica ora consente, nell’ora di geografia, di passeggiare tra le bellezze di Kathmandu e, in quella di arte, di ammirare la "Notte stellata" di Van Gogh. Ovviamente con un avatar e senza muovere un passo dall’aula.

Proprio come succede all'Università Cattolica di Milano, che ha lanciato il progetto Metaversity. Lezioni immersive in cui docenti e studenti possono interagire in ambienti virtuali con il solo ausilio di visori. Sono le grandissime opportunità offerte dalla tecnologia ai giovani, che per studiare la storia antica pare potranno aggirarsi tra penne inchiostri e calamai usati in classe dai loro nonni. Tutti reperti archeologici di un pleistocene scolastico.