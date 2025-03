Vacanze lariane

Se il fine giustifica i mezzi, non c'è nulla da eccepire. Perché il fine è altissimo e non da meno devono esserlo i mezzi. Servono infatti 200mila dollari o giù di lì per trascorrere cinque giorni in riva al lago di Como in compagnia di George Clooney e signora, così gentili da mettere a disposizione dei 16 facoltosi ospiti anche la splendida Villa Oleandra a Laglio, Immaginate, come nella pubblicità, di gustare un buon caffè a tu per tu con George, prima di pensare alla nobile causa per cui lo fate: con quei soldi si finanzierebbe la fondazione della signora Clooney che combatte le ingiustizie in giro per il mondo.

L’offerta resta comunque fuori mercato e, come ogni offerta, nasconde qualche svantaggio: tra caldo, nubifragi e turisti mordi e fuggi, agosto non certo è il miglior periodo per villeggiare sul Lario, per esempio. E poi, si sa, non c'è ospite che dopo 5 giorni non diventi sgradito, come non c'è divo che resti tale se visto da vicino. Detto questo, sul mercato delle follie luxury c’è ben di peggio: sedersi a tavola per cena a fianco di Donald Trump costa un milione di dollari, caffé a tu per tu escluso...