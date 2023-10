Nell'omonimo film di Spike Lee, “La Venticinquesima Ora” è quel tempo sospeso che separa il possibile dal reale, i rimpianti per le occasioni mancate dai rimorsi per quelle sprecate. L'ispirazione del regista newyorchese, tradotta in una grande interpretazione da Edward Norton, ci lascia liberi di immaginare che quell'ora in più, così difficile da trovare nei ritagli del giorno, sia arrivata la scorsa notte, quando alle tre in punto le lancette sono tornate indietro di 60 minuti. Una bolla di tempo per fare ciò che si vuole. Abbiamo davvero dormito un'ora in più, come sentiamo impropriamente asserire dal telegiornale? Molti di noi sì – e non è un beneficio da poco – ma qualcun altro avrà saputo impiegare ancora meglio la sua venticinquesima ora.