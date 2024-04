Innamorato, innamorato folle di Milano, più di tutti i 10.000 visitatori saliti questa settimana al trentanovesimo piano di Palazzo Lombardia per avere dal Belvedere un quadro unico della città vista dal cielo. Il signor Giuliano Luciano Redaelli, 83 anni vissuti all’Isola, però ha un record unico: sul Belvedere “Silvio Berlusconi” è salito 195 volte su 200 aperture al pubblico. A chi gli ha domandato il perché di questa passione ha risposto: “perché c'è sempre qualcosa di bello da vedere. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire". Una città in movimento e solo chi la ama profondamente ne coglie i particolari nuovi, anche i più piccoli. C’è una tenera poesia nelle parole del signor Giuliano: una città che cresce ogni giorno e un romantico a Milano. Milano vista dal cielo, magari tersissimo come quello di ieri, è di una bellezza unica. Se Roma è la città eterna Milano è la città sempre in trasformazione proiettata nel domani. Perché “Milano è il vero simbolo dell’amore. Di tutto ciò che cambia, della vita che va”.