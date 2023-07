Quel paradiso proibito

Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me. E il mondo nascosto sotto di me? Immaginiamo che se avesse avuto l’opportunità di esplorare il sistema carsico sotterraneo delle Prealpi lombarde, il filosofo tedesco Immanuel Kant avrebbe aggiunto un terzo elemento alla sua lista di cose che “riempiono l’animo di ammirazione”. Il grande illuminista, però, non era uno speleologo, l'unica categoria che può godere di questo splendido panorama, balzato agli onori della cronaca in occasione del salvataggio di Ottavia Piana, rimasta bloccata nella grotta di Bueno Fonteno. Meglio così. Fossero facilmente accessibili, gallerie e fiumi sotterranei rischierebbero di fare la fine di numerose spiaggette e pozze perse nei boschi, affollate quanto la metrò negli orari di punta, una volta scoperte e instagrammate.