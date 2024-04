La farina del diavolo va tutta in crusca. Viene in aiuto la saggezza popolare per commentare la vicenda di un malaccorto ladruncolo volato in un dirupo mentre fuggiva in monopattino dalla villetta dove aveva appena tentato un furto. Ha fatto mostra di limitata destrezza e di senso dell’orientamento ancora peggiore: il salto nel vuoto è frutto di un errore nella scelta della strada da imboccare per la ritirata. Invece che al sicuro con il bottino, quindi, l’anonimo malandrino si è ritrovato alle prese con traumi vari in ospedale. Dove, sicuramente, starà rimuginando sulla sequela di sbagli di una serata da dimenticare.