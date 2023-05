Risate a denti stretti

Venti flessioni la mattina appena svegli? Oppure un bel bicchierone di acqua calda e limone prima di fare colazione? Macché. Il segreto per rimanere in salute è il buonumore. Ce lo dice Gian Maria Bianchi, titolare di cattedra all'università Liuc di Castellanza in “Intelligenza emotiva e relazionale”. Attenzione, però, raccomanda il docente. Non basta attendere che i motivi per stare allegri piovano dall’alto. Il buonumore va tenuto in esercizio. Va coltivato con ostinazione e caparbietà. Sempre, però, con il sorriso sulle labbra. Perché, come diceva Pindaro prima del professor Bianchi, è “la cosa che più ci aiuta a guarire”.