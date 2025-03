Predoni ignobili

Predoni ignobilii. Non c’è altro modo per definire i ladri che hanno devastato PizzAut a Cassina de’ Pecchi.

Esseri spregevoli come chi razzia gli averi degli anziani, la casa di poveracci o deruba chiunque è debole o in stato di difficoltà. Quelli che hanno causato 7.000 euro di danni al locale portato via anche il barattolo con denaro delle mance, se possibile però sono ancor più abietti.

PizzAut non è solo un ottimo ristorante ma è un simbolo di una lotta contro i pregiudizi e le oggettive difficoltà dell'autismo. Nino Acampora & C sono stati capaci di andare oltre. I loro ragazzi speciali ora hanno un lavoro e sicurezze in sé stessi che prima erano impossibile immaginare.

Certo, non bastano questi cialtroni per cancellare anni e anni di crescita di questa impresa. Acampora ha creato dal nulla un’azienda speciale inclusiva come nessuna ma alcuni ragazzi sono rimasti impressionati dallo scempio. Sono forti anche se delicati. Chi è vicino a loro è abituato a combattere ben altre battaglie e saprà aiutarli nel superare lo choc di questa vigliacca cattiveria.

Di nostro, però una cosa potremmo farla: accogliere la richiesta di Nino Acampora e prenotare un pranzo o una cena da PizzAut. La qualità del servizio e del cibo servito sono da cinque stelle.