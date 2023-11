Discesa liberissima

Sul cucuzzolo della montagna, con la neve alta...niente. Perché la neve spesso non c’è. Colpa del cambiamento climatico, che negli ultimi anni ha alzato notevolmente la quota delle precipitazioni. Complicando la vita agli appassionati di sci e altre discipline del ramo. Eppure c’è chi ha pensato di stanziare cinque milioni di euro per il progetto di un impianto di risalita sul Monte San Primo, vetta – più o meno – del Triangolo lariano. Qualcuno si oppone e fa notare come oggi le condizioni meteo rappresentino un ostacolo quasi insormontabile a una pratica assidua degli sport invernali in zona. Disfattisti. Se la pista rimarrà senza neve basterà inventarsi le discese senza sci o le scivolate senza slittino.