Cosa passa nella mente di un genitore che lascia il figlio piccolo in auto e se ne va? Gli psichiatri hanno spiegato che a volte trattasi di un black-out della memoria che ci fa “scordare” sul sedile posteriore quanto di più caro abbiamo al mondo. Spaventoso ma in qualche modo comprensibile. Impossibile invece immedesimarsi in quei genitori che parcheggiano deliberatamente figlio e auto insieme per farsi gli affari loro. Anche se per pochi minuti, anche se il pargolo dorme, anche se “entro un attimo in negozio ed esco”… Nell’ultimo caso avvenuto a Cusago c’era di mezzo un brindisi per un matrimonio, interrotto dall’arrivo dei carabinieri allertati da una passante. Per fortuna non ci sono state conseguenze spiacevoli. “La piccola era sorvegliata da remoto con una video-chiamata”, si sono giustificati i genitori, comunque denunciati per abbandono di minore. Il “parental-control” forse sarebbe servito a loro...