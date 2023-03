La famosa invasione dei pappagallini a Milano

Non sono ultracorpi. E neppure orsi (del resto i plantigradi, come racconta Dino Buzzati nel suo indimenticabile romanzo, sono abituati a fare rotta sulla Sicilia e non su Milano). Ma la loro ha tutti i crismi di un’invasione. La città negli ultimi mesi si è riempita di nuovi residenti: migliaia di pappagallini verdi che popolano il cielo sopra di noi, in fuga da allevamenti e negozi. Desiderio di libertà o apprezzamento per le atmosfere metropolitane? Poco importa. Dopo nutrie, scoiattoli grigi e altre specie, tocca ai parrocchetti colonizzare Milano. Non siamo esperti e preferiamo non addentrarci in conseguenze su ecosistema e biodiversità. Da inguaribili romantici, invece, vogliamo pensare che anche questi fenomeni siano l’ennesima dimostrazione di quella Milano “col coeur in man” che accoglie tutti e a tutti riserva un’occasione.