Milano-Sanremo senza Milano

Oggi si corre la Milano-Sanremo, che prenderà il via da Abbiategrasso e dopo pochi chilometri sarà già in provincia di Pavia, direzione Liguria via passo del Turchino. Insomma, Milano non la vedrà nemmeno in lontananza. Ora, vero che la Parigi-Dakar si chiamava così anche quando partiva da Granada, e oggi continua a chiamarsi Rally Dakar anche se si corre in Sudamerica o Arabia Saudita, ma togliere Milano dalla Milano-Sanremo fa un certo effetto. Come quando il Giro d’Italia parte dall’Ungheria o dall’Irlanda. Il ciclismo resta uno sport d’epopea e romanticismo, intrinsecamente legato ai suoi luoghi. Stadi e palazzetti possono cambiare, le strade no.