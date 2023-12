Milan col (mez) coeur in man

Milan col coeur in man. Un detto dialettale piuttosto noto, anche oltre i confini meneghini e lombardi, che sottolinea il carattere generoso dei milanesi. Perché Milano è sì una città dove si corre e si lavora, ma è anche un luogo dove ci si prende cura di chi resta indietro. E’ ancora così, oggi? Sembrerebbe di no, stando al racconto dell’associazione ‘Le Ali di Leonardo’, onlus che si occupa di fornire assistenza sanitaria alle persone in stato di povertà. In cerca di spazi più ampi, i volontari non li hanno trovati perché i proprietari non vogliono affittare a un’associazione che si occupa di poveri; influirebbe negativamente sulla zona, dicono. A riscattare la proverbiale generosità milanese, per fortuna, c’è l’altra metà della storia: un benefattore, ovviamente anonimo, si è impegnato a sostenere di tasca propria le spese d’affitto dei locali, una volta che saranno trovati. Una brava persona, un sciur (o sciura) col coeur in man.