Il “cattivo” maestro e una domanda

Chi ha figli in età scolastica lo sa bene: la burocrazia viene prima di tutto. Documenti, progetti, autorizzazioni, deleghe firmate col sangue, comunicazioni continue, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale. Ogni passaggio della permanenza dei pargoli nelle aule è normato. Bene, anzi benissimo. Questo snerva un po’ noi genitori ma in fondo ci mette al sicuro dal timore dell'imprevisto e ci fa stare tranquilli quando al mattino lasciamo gli eredi a scuola.

E proprio per questo non si spiega come abbia potuto un 50enne semi analfabeta a spacciarsi per maestro elementare per ben cinque mesi. Non cinque giorni, il tempo di subodorare la truffa. Cinque mesi durante i quali il finto docente con la terza media ha potuto insegnare chissà cosa e chissà come a bambini nel momento forse più delicato della loro istruzione, quando si mettono le basi. Certo, la dirigente poi l’ha scoperto e denunciato ma resta la domanda: com’è stato possibile? Come avviene la selezione? A che santo devono votarsi i genitori per sperare che vada tutto bene, ogni giorno, ogni anno scolastico?