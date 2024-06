L’età della trasgressione

A che età si diventa vecchi? Non c’è risposta che valga per tutti ma, fuor di dubbio, l’asticella della terza età si sta spostando sempre più in avanti. Ce lo dice l’anagrafe, lo ribadiscono le ricerche scientifiche e lo confermano anche le cronache: se non sorprende più vedere anziani che fanno sport o si vestono da trentenni, sconfinando talvolta nel ridicolo, un po’ di stupore lo suscita quanto successo recentemente a Casatenovo, in provincia di Lecco, dove da tempo cercavano il writer che si divertiva a imbrattare i muri. Quando l’occhio di una telecamera di sorveglianza l’ha scovato, il vigile addetto alle indagini ha sgranato il suo: ad armarsi di bombolette spray e mascherine non era il solito ragazzaccio ma un “nonnino” di 78 anni. La trasgressione, del resto, non ha età ma esige un prezzo: in questo caso, quello per la pulizia dei muri.