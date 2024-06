Il writer ha 78 anni: scoperto e denunciato il graffitaro-vandalo di Casatenovo

Casatenovo (Lecco), 14 aprile 2024 – Graffitaro a 78 anni. I carabinieri di Casatenovo, in provincia di Lecco, hanno denunciato un 78enne italiano per imbrattamento. Il pensionato, un italiano della zona, ha disseminato il paese di disegni di bandiere ucraine e stelle di David. è successo verso la fine dello scorso maggio. Armato di bombolette spray di colore giallo e azzurro, ha disegnato il vessillo dell'Ucraina e il simbolo di Israele su diversi muri, oltre che su alcuni cancelli, sia nel centro storico, sia nelle diverse frazioni. I carabinieri sono riusciti a identificarlo grazie alle immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, che lo hanno immortalato all'opera. Nei giorni scorsi, ultimati gli accertamenti, è così scattata la denuncia a piede libero. In caso di condanna, la pena è fino a sei mesi o il pagamento di una multa fino a mille euro. Potrebbe inoltre essere chiamato a pagare le spese per cancellare le bandiere e le stelle di David che ha tracciato su proprietà pubbliche e private.