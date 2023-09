Il palpeggiatore filosofo

Solitamente non fanno complimenti e se li fanno non sono affatto graditi. Parliamo dei molestatori che in questi mesi sembrano moltiplicarsi per le vie di Milano, centro città incluso, mai così in basso nella classifica della sicurezza percepita. Per questo suscita una certa curiosità la modalità d'approccio del maniaco arrestato in corso Vittorio Emanuele, dopo aver avvicinato e palpeggiato una ragazza di 22 anni. "Seconde te - avrebbe chiesto il 46enne non nuovo a simili imprese - nella mente umana c'è una falla?". La vittima prescelta ha "girato" il quesito filosofico ai poliziotti poco distanti che hanno accompagnato l'aguzzino a San Vittore dove avrà tutto il tempo per trovare la risposta. Certamente affermativa, almeno nel suo caso.