La lezione del Festival

Archiviata quest’ultima, frettolosa, edizione del Festival resta una riflessione, una lezione di vita, che trova spazio nel silenzio post sbornia sanremesca. A innescarla, i destini per certi versi simili di due protagonisti sul palco dell’Ariston: Fedez e Bianca Balti. Spoiler, non è una verità rivelata, anzi è proprio una banalità ma di quelle che fa bene ripetere di tanto in tanto per non dimenticarla. Eccola: una volta toccato il basso si può scegliere se scavare oppure se ricominciare una seconda, terza, quarta vita con l’energia di chi torna a respirare dopo una lunga apnea.

Fedez, dopo la diagnosi e la cura del tumore al pancreas, aveva deciso per la prima strada, scavare e scavare fino a finire invischiato in storiacce di spedizioni punitive, amicizie non raccomandabili, gossip malato. Ma ora, pare, sembra aver imboccato la via della risalita, annunciando che il 19 settembre 2025 tornerà all’Unipol Forum di Assago dopo 10 anni da quando ha calcato quel palco e 6 anni senza concerti “da solista”.

E poi Bianca Balti, che ha una grinta e una voglia di vivere, una gratitudine verso l’universo da cui avremmo tutti da imparare. Anche senza diagnosi spaventose a fare da pungolo.