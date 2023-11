Giovani e ricerca per affrontare il futuro

Dopo il mese dedicato alle donne e alla prevenzione del tumore al seno, negli ultimi giorni l'Avis ha registrato un aumento delle donazioni di sangue - anche grazie all'appello di Fedez - e oggi Regione Lombardia celebra la Giornata della Ricerca in memoria di Umberto Veronesi. Un'attenzione alla salute da parte di tutti: da chi si dedica alla ricerca e da chi è pronto ad ascoltare. Durante l'appuntamento al Teatro alla Scala, saranno premiati due pionieri dell'immunoterapia: Steven Rosenberg e Carl June. Non solo, un riconoscimento andrà anche ad alcuni studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) che si sono impegnati nella creazione di app e strumenti per la promozione di stili di vita sani. E lo hanno fatto con dedizione ed entusiasmo, perché hanno voglia di sognare e di progettare giorno dopo giorno il loro futuro. Forse, hanno solo bisogno di un po' più di coraggio. Ma la ricerca scientifica - che consente di scoprire, progredire e conoscere - può essere una base importante per trovarlo. E provare così a costruire una società più consapevole delle proprie capacità e pronta ad affrontare le sfide che arriveranno.