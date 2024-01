Gelato al cioccolato (bianco) dolce un po’ pepato

Intelligenza Artificiale, gusto artigianale. E’ il gelato proposto da Terra, gelateria milanese che ha creato il primo gusto ideato dall’Intelligenza Artificiale: AI Terra. Se il nome non brilla per originalità, la trovata è invece interessante, se non altro sotto l’aspetto pubblicitario. Ma qual è il gusto dei gusti, ottenuto caricando nell’algoritmo numerosi ingredienti e ricette? Gelato al cioccolato bianco, salsa ai frutti di bosco e pepe nero caramellizzato. Un equilibrio di sapori e aromi che si bilanciano e controbilanciano, spiega il maestro gelatiere Massimo Grosso che ha assemblato gli ingredienti. Insomma, un gelato al cioccolato dolce un pò salato 2.0