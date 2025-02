Frontiera Milano

Milano corre sempre, costa troppo, è inquinata, insicura, a tratti invivibile. Eppure, nonostante l’aumento degli affitti e delle rapine, continua imperterrita ad attirare masse di nuovi abitanti. Chi vi arriva da lontano magari vorrebbe pure andarsene – talvolta lo pensa anche il sottoscritto – ma nel capoluogo lombardo c’è una cosa che altrove si fatica a trovare: lavoro. Una recente indagine ha osservato che di tutte le offerte di impiego pubblicate in Italia, il dieci per cento riguarda Milano. Ripeto: una su dieci. In una città che ha circa un quarantesimo della popolazione nazionale. Nonostante i suoi molti problemi, quindi, essa rimane una locomotiva, una frontiera, una terra di opportunità. Quasi fosse il West americano, dove a dispetto della natura ostile e delle avversità – e qui sto citando Giancarlo Berardi – chiunque può guadagnarsi il suo spazio.