Se a sfrattare i figli (quarantenni) è la mamma

Passeranno il Natale fuori casa due fratelli pavesi di 42 e 40 anni, sfrattati nientedimeno che... dalla loro mamma. L'esasperazione della donna, costantemente impegnata nell'accudimento dei due non più pargoli, alla fine ha prevalso sull'amore materno. Così ha deciso di far causa ai suoi “bamboccioni stagionati”, che di andarsene di casa non volevano proprio saperne, nonostante siano entrambi autonomi economicamente. Una storia già vista al cinema e in mille declinazioni di vita quotidiana nel Belpaese.

A dare ragione alla mamma 75enne è stata un'altra donna (quando si dice la solidarietà femminile), una giudice ha infatti decretato che per i due uomini è giunta l'ora di lasciare il tetto materno dato che “l'obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice, non appare oggi più giustificabile”, considerato il fatto che “i due resistenti sono soggetti ultraquarantenni”. Dunque niente attacchi di panico né capricci: per i due pigri fratelli è l'ora di fare le valigie e salutare mammà.