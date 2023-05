Accerchiati e contenti

Un vecchio spot di una nota marca di brandy recitava: “La vostra squadra del cuore ha vinto, brindate con… La vostra squadra del cuore ha perso, consolatevi con….”. Quello che poteva sembrare un invito all’alcolismo racchiudeva invece una saggezza profonda: vincere o perdere non conta, una soluzione c’è sempre. Anche per un derby. Anche per un derby di semifinale di Champions. In fondo la vita va avanti. A parte le battute al bar, in ufficio o in fabbrica, a scuola, all'asilo, sui tram, metrò, autobus, taxi, sulle panchine del parco, nelle sale d’attesa, nei marciapiedi, per strada, i messaggi su whatsapp, le telefonate, le e-mail, gli sguardi che valgono più di mille parole, a parte tutte queste trascurabili cose, oggi è un giorno come un altro. Consolatevi. Anzi, brindate.