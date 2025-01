Monna Lisa in Lombardia?

La Gioconda in Lombardia? Un'idea (quasi) impossibile. Eppure ieri l'assessora lombarda alla cultura Francesca Caruso ci ha provato. Alla luce anche delle ventilate ipotesi - ancora tutte da vagliare - della necessità di un intervento di restauro al Louvre, l'esponente di Palazzo Lombardia si è fatta avanti con un affondo deciso: la regione sarebbe ben lieta di offrire ospitalità al capolavoro vinciano.

"In attesa delle decisioni del Governo francese in merito a spostamenti o ristrutturazioni, noi in Lombardia siamo ben lieti di ospitare questa opera che rappresenta al meglio l'arte e la cultura italiana ed è patrimonio dell'intera umanità" ha chiosato. Del resto, va detto, il legame tra Leonardo Da Vinci e il nostro territorio è innegabile. Basti solo pensare che a Milano si trova un altro dei suoi capolavori assoluti, l'Ultima Cena. L'ipotesi di un trasloco di Monna Lisa - seppur temporaneo – è praticamente una "mission impossible". Ma provarci non costa nulla (e sognare neppure).