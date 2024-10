Cercasi esorcista per la M4

"Non aprite quella porta". Il film horror cult americano, che guarda caso festeggia quest'anno 50 anni, racconta la fine orribile che farà un gruppo di ragazzi dopo essere caduti nelle grinfie di una famiglia di cannibali in Texas. "Non aprite quella porta" è il cartello attaccato appunto a una porta - di servizio, quindi inaccessibile grazie a Dio agli utenti ma non al personale di Atm. Dopo averla aperta, non c'è Leatherface con una motosega in mano ma lo strapiombo di un vano ascensore. Che non è mai stato installato. Una "piccola" dimenticanza.

Siamo alla stazione De Amicis della M4, appena aperta nel suo tratto finale. A 48 ore di distanza dall'inaugurazione, la lista di sbadataggini fantozziane sarebbe quasi divertente se non assumesse, come in questo caso, contorni pericolosi e inquietanti. Al punto da far apparire esagerata la mega festa di sabato. Il guasto di domenica al sistema informatico che ha bloccato i treni. L'ascensore che non è stato montato. Scale mobili non funzionanti - la denuncia è dei sindacati - ancora ascensori che si bloccano con dentro i passeggeri. La sistemazione delle strade in superficie in alto mare coi residenti delle vie interessate infuriati. C'era quindi davvero bisogno d'inaugurarla a metà ottobre, quando intanto si erano già accumulati nove anni di ritardi e allora tanto valeva fare cifra tonda? Quando si dice che la fretta è cattiva consigliera...