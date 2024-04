L'ipertrofico ego di un genitore

Dove eravamo rimasti? E rieccoci. Il calcio e un babbo, quello che per natura dovrebbe educare, che mena il dirigente della squadra del figliolo lasciato in panchina dall'allenatore.

Scene di ordinaria follia genitoriale nel mondo dello sport giovanile. Un mondo che dovrebbe essere gioia pura per un ragazzino ma per alcuni papà e mamme - non sottovalutate mai "mammina" - è il teatro dove sfogare le loro frustrazioni e l'ipertrofico ego di genitore di un possibile campione o la speranza che diventi una vincita a vita al Superenalotto.

E non diamo colpa al calcio! Dal rugby all'equitazione passando per la ginnastica i genitori da "mio figlio è un campione" non mancano. E allora chiediamoci cosa sia diventata la famiglia e soprattutto di cosa siano capaci mamma e papà nel nome del loro pargoletto. Daspo e cartellino rosso subito.