L’affido ai tempi dei social

"Dovete aiutarmi a tirarla fuori, deve avere una casa una mamma. Vi prego sta crescendo non abbiamo molto tempo".

“Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Cerchiamo una famiglia disponibile a occuparsi di un neonato di due mesi per un affido a tempo pieno della durata di un anno”.

Fonte Facebook. Oggetto: un cane e un bambino.

Due post, segnalati da feisbuc e suggeriti, letti appena sveglio, considerati due miei “interessi”: i cani e l’adozione nazionale e internazionale. E un solo conato di vomito. Eppure sono di stomaco forte. I miei due splendidi figli mi vennero presentati nel 2009 come se fossero cuccioli di un canile ucraino per meticci russi nati in Donbass: foto, breve descrizione, età, etnia, malattie e altro. Roba da Enpa, senza la nobiltà e la sensibilità dell'Enpa. Eppure oggi mi è montata una grande rabbia e un disgusto infinito. Non importa se il post fosse lecito o no. Ma come può il Servizio Affidi di un Comune usare lo stesso metodo, più che legittimo, di una volontaria animalista? Come puoi trovare casa per un cane o un bimbo usando alla stessa maniera i social? Ampliare la platea dei potenziali affidatari? Ma dai… stiamo parlando di un bimbo. Post simili servono per Pippo, il mio quasi maremmano, arrivato in Brianza dalla Sila passando da un canile milanese.

In Italia esistono, anche se non sempre funzionano al meglio, leggi e strutture dedicate ai bambini e agli adolescenti che hanno bisogno di un aiuto perché in quel momento la famiglia non c'è o non può esserci. E ci sono soprattutto Tribunali dove presentare domanda per un affido o un'adozione. E il Tribunale non si chiama e non deve chiamarsi Facebook.

Ti auguro, cucciolo di umano, di trovare chi saprà farti crescere sereno lontano dai social male usati: famiglia classica, coppia omosessuale, liquida o singolo che sia ad accompagnarti nella tua vita.

Ti auguro, cucciolo di cane, di trovare una casa dove ti vogliano bene come una parte integrante della famiglia che ti ha trovato grazie ai social.

Ps: Richiesta d'aiuto: ho adottato cani ma adottare per i quattrozampe non è un verbo che mi piace anche se corretto. Eppure sono al 100 per cento canaro ma anche al cento per cento padre adottivo. Voi cosa usereste al posto di "adottare" o "adozione"per gli animali? Oppure trovate che il mio sia un finto problema linguistico e soprattutto senza sostanza ?Help e merci.

