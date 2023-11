A lezione di “Mamma ho perso l’aereo”

Se fosse un film sarebbe uno della serie “Mamma, ho perso l’aereo” con il piccolo Kevin che combatte e sconfigge i ladri. Questa volta invece è realtà.

E’ accaduto a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, dove due ragazzini hanno sventato il furto in casa e fatto arrestare il ladro maldestro.

L’uomo aveva aspettato che il papà uscisse di casa e approfittando della chiusura rallentata del cancello automatico, era entrato in giardino e poi nell’abitazione, convinto che non vi fosse nessuno, incominciando a mettere a soqquadro le stanze al piano terra. Poi a caccia di altri tesori è salito al primo piano. Errore: nelle loro camere c’erano i due ragazzini che hanno dato l’allarme telefonando ai carabinieri e facendo rumore. Il ladro è fuggito ma ad aspettarlo al cancello c’erano i militari. Arresto immediato, processo e condanna.

Tutto come avrebbe fatto il pestifero e geniale Kevin. Ora non lamentateci se da 1991 ogni anno per Natale ci viene propinato da qualche rete tv. Repetita juvant se il risultato è quello di Castiglione delle Stiviere.